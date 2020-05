Maltempo in arrivo: forti temporali e raffiche di vento

«In particolare dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì, sarà opportuno prestare attenzione ai temporali che si svilupperanno sul nostro territorio». Lo riferisce il meteorologo Marco Rabito sulla sua pagina Facebook.

«Localmente potrebbero assumere caratteristiche di forte intensità per raffiche di vento, intense precipitazioni localizzate e, in misura minore, grandinate. L’instabilità pare destinata a protrarsi anche alla giornata di martedì – spiega, e ricorda – Valgono tutti i più elementari (ma molto importanti) suggerimenti di autoprotezione». Rabito fornirà tutti gli aggiornamenti dettagliati sulla pagina FB di Meteo in Veneto.