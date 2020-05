Zaia, ultimatum a Conte: «Delega a Regioni per aperture entro domani»

Il consueto punto stampa del governatore, Luca Zaia, inizia con i dati di questa mattina, domenica, che confermano il trend in calo, e con le raccomandazioni ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non credere a teoria complottiste.

Si entra nel vivo con il tema cardine delle aperture: «Come governatori abbiamo sottolineato la difficolotà e anche l’incomprensione di pensare ancora che alcune chiusure possano permanere per altre settimane. Il 1° di giugno pensato dal presidente è un’era glaciale. Fatte salve le indicazioni della comunità scientifica e i dati, pensiamo che il punto di caduta sia il 18 maggio, cioè servizi alla persona, attività commerciali ancora chiuse, bar e ristoranti. Noi chiadiamo che si apra tutto. C’è una convergenza con la quasi totalità dei governatori e c’è la volontà di proseguire. abbiamo semre garantito collaborazione e rispetto: ora il governo prenda in mano la situazione. Lo chiederà il governatore Bonacini, che è presidente della Conferenza delle Regioni, con una richiesta di convocazione domani – dice Zaia – E’ fondamentale che si deleghino le Regioni, se ci sono le linee guida dell’Inail bene, se non ci sono ci sono quelle che abbiamo stilato noi. Noi dal 10 aprile abbiamo tutte le curve in calo e chiediamo di aprire il 18 maggio. A seconda della risposta che arriverà domani, trarremo le conseguenze». Delle modalità di apertura, no alle barriere in plexyglass e distanziamenti di oltre 2 metri, e dellasituazione delle famiglie con figli piccoli, che devono tornare al lavoro, si è parlato anche durante le domande della stampa. Sollecitato da un giornalista, il governatore dedica un pensiero agli Alpini, che hanno dovuto rinunciare all’adunata.

Zaia ha anche chiarito la sua frase di ieri, sul “Covid artificiale”: «Ogni volta che qualcuno si discosta dal “pensiero unico” scoppia un putiferio. Io ho solo riferito quanto sostiene un premio Nobel, Luc Montagnier».

Infine una risposta alla richiesta dei M5S di creare una commissione di inchiesta sulle morti da Covid nelle case di riposo: «Certo non mi oppongo, ma sappiano che sarà la procura a indagare. E mi auguro che non facciano intralci, come nella questione Pfas».