Covid-19, Ulss 1 Dolomiti: decedute due donne ultraottantenni

Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 11 maggio 2020 – Due donne anziane di 87 e 88 anni sono le due nuove vittime del coronavirus nel Bellunese, spirate oggi, lunedì 11 maggio, all’ospedale San Martino. Entrambe erano ricoverate nel reparto di Medicina Covid (area bassa intensità ospedale di comunità) e residenti sul territorio dell’Ulss 1 Dolomiti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La direzione generale porge le condoglianze alle famiglie.

