Covid-19, Ulss 8 Berica: secondo giorno di fila senza nuovi casi

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 11 maggio 2020 – Secondo giorno di fila senza nuovi casi di contagio sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria di oggi, lunedì 11 maggio, sull’andamento dell’emergenza coronavirus.

Il totale dei positivi si conferma dunque a 1283 casi; i ricoverati sono 31, uno in meno dalla rilevazione di ieri; i pazienti in terapia intensiva sono sempre 2; i tamponi effettuati sinora sono stati 29872; i dimessi sono 203, uno in più da ieri; i soggetti in sorveglianza attiva 420; i guariti, invece, sono 736, 3 in più da ieri.