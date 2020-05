Cassa integrazione, Zaia: «Di Maio incolpa regioni per ritardi? Andiamo a vedere»

Cassa integrazione in ritardo, il presidente del Veneto Luca Zaia durante il suo punto stampa attacca il ministro Luigi Di Maio per alcune affermazioni rilasciate mentre era ospite a Live-Non è la D’Urso. «Sui problemi legati all’erogazione dei fondi per la cassa integrazione in deroga prendo atto che ieri in una trasmissione televisiva il ministro di Maio ha detto che è colpa delle Regioni. Se si vuole che andiamo a vedere, andiamo a vedere…».

«Siamo i primi tra le Regioni per numero di pratiche inoltrate, non abbiamo mai fatto polemica, dopodiché c’è il nostro accordo con le banche, le pratiche sono state evase, ma ora serve a livello nazionale prendere in mano il tema dell’Inps», ha concluso Zaia.

(ph: imagoeconomica)