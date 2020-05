Coronavirus: altri 4 medici morti, 160 le vittime

Milano, 11 mag. (Adnkronos Salute) – Salgono a 160 i medici morti per coronavirus in Italia. Da venerdì scorso, 8 maggio, l”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) si allunga di 4 nuovi nomi. Sono quelli di Guglielmo Colabattista, medico ospedaliero in pensione; Alfredo Franco, medico legale; Angelo Gnudi, ex ordinario di endocrinologia, in pensione; Marta Ferrari, medico del lavoro.