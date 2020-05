Banca del plasma in Veneto: il video che spiega come funziona

Il presidente del Veneto Luca Zaia l’aveva annunciata qualche giorno fa in conferenza: in Veneto si sta cercando di creare la più grande banca del plasma di pazienti guariti in Italia. Nel punto stampa di oggi, ha spiegato che a breve sarebbero partire le lettere per contattare tutti gli ex pazienti Covid e ha lanciato anche un video che spiega come funzionerà e i risultati che ci si aspettano.