Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 11 maggio 2020 – Sono partiti questo pomeriggio i tamponi programmati in modalità drive-in all’ospedale San Martino di Belluno. La postazione sanitaria allestita permette di effettuare i tamponi per la ricerca del Covid-19 in modalità rapida, attraverso il finestrino.

A questa mattina alle 8, da inizio emergenza, sono stati effettuati 22067 tamponi in Ulss 1 Dolomiti.