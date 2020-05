Fase 2, Cipriani: «Con queste regole Harry’s Bar non riapre»

Arrigo Cipriani, titolare dello storico locale Harry’s Bar di Venezia, ha parlato ieri sera nel corso della trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’arena” su LA7 delle riaperture di bar e ristoranti, lamentandosi delle regole troppo restrittive per evitare il contagio da Coronavirus. «La ristorazione è ospitalità – ha detto – ma con un’area di 4 metri quadrati per persona, invalicabile, i tavoli distanti due metri l’uno dall’altro, non si può aprire. Non è più ospitalità. Con queste regole – ha aggiunto – assolutamente l’Harry’s Bar non aprirà».