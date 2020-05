«Grazie Zaia, hai dimostrato di avere le palle. Ora aiutiamo gli imprenditori veneti»

Cristian, cantante vicentino della storica band goliardica dei “Radiosboro“, ha lanciato su Facebook un video messaggio in cui, con il suo inconfondibile stile ironico e vernacolare, invita i Veneti a darsi una mano tra di loro, comprando nelle piccole botteghe e non dalle multinazionali. Ringrazia il presidente Zaia e predica prudenza in questa Fase 2 in cui è importante mettere la mascherina e mantenere le distanze «se per qualcuno che voe fare lo splendido e va berse el spriss co i so amici senza mascherina la curva dei contagi torna a salire, semo veramente nella merda».

Cristian Cisco Radiosboro inoltre veste i panni dell’influencer per convincere le persone a fare le eventuali vacanze estive in Veneto, o al massimo in Italia.