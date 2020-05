Investe ciclista e scappa: rintracciato, non avverte che è positivo al Covid

Una notizia che ha veramente dell’assurdo quella che arriva da Lecco. Un 60enne ha investito un ciclista ed è scappato senza prestare soccorso. Fortunatamente l’investito non ha riportato conseguenze gravi e, dopo brevi indagini, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il pirata della strada.

Una volta giunti alla sua abitazione, gli agenti si sono trovati davanti all’uomo in atteggiamenti aggressivi, supportato dalla moglie. Ma non è finita qui: l’investitore non sarebbe dovuto essere in strada perchè positivo al Coronavirus. E’ rimasto in contatto ravvicinato con i carabinieri per più di un’ora senza avvisarli e per questo ora gli agenti dovranno osservare il periodo di quarantena.