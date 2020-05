Calcio, dopo la Bundesliga riparte anche la Premier League

Il pallone del calcio torna lentamente a rotolare in Europa. Il 16 maggio riprenderà la Bundesliga, mentre, notizia di oggi, dal 1 giugno riprenderà la Premier League, dopo il via libera di Boris Johnson. Ad agosto si dovrebbe riprendere invece con Champions ed Europa League. Nel frattempo dovrebbe ripartire anche la Serie A, anche se una decisione ufficiale non è ancora stata presa.

Il governo inglese ha pubblicato un documento di 50 pagine con le linee guida sulle nuove misure per il contenimento del coronavirus. I 20 club della Premier hanno quindi organizzato una videoconferenza per decidere il programma di allenamenti che dovrebbe ripartire dalla prossima settimana.

Ph. Shutterstock