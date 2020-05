Fatture false, sequestro da oltre 330 mila euro per ditta del Vicentino

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha sequestrato oltre 330 mila euro a una società di capitali operante a Santorso (Vicenza) nel settore delle lavorazioni meccaniche, nonché nei confronti dei due rappresentanti legali (C.M e R.S.). Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Schio nell’ambito dell’operazione “Saldatura” ed avviate nel 2019 contestualmente all’apertura di una verifica fiscale nei confronti dell’azienda, avevano permesso di rilevare come la stessa avesse utilizzato 61 fatture emesse da otto diverse imprese “cartiere” a fronte di operazioni commerciali di fatto mai intercorse e quindi oggettivamente inesistenti, per un’imponibile complessivo pari ad 761.398,76euro ed I.V.A. pari ad 167.507,74euro, contabilizzate nelle annualità dal 2014 al 2018.

Di tali società di comodo – utilizzate allo scopo di documentare ricavi con fatture false e risultate a seguito di riscontri investigativi prive di qualsivoglia struttura patrimoniale, capacità operativa, nonché prive di automezzi e di manodopera – solo due si trovano nella provincia di Vicenza; le altre sei sono risultate avere sede legale, solo fittiziamente, nelle aree metropolitane di Milano, Roma e Napoli. Le società dedite all’emissione di false fatturazioni, a seguito delle indagini eseguite, sono risultate caratterizzate dall’essere state quasi tutte cessate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate per riscontrata inoperatività e dalla circostanza rilevata dall’esame della documentazione acquisita, di non detenere il corrispettivo incassato quale pagamento a fronte delle fatture false emesse, ma di trasferirlo integralmente e immediatamente, con il solo scorporo della “quota profitto illecito”, verso Paesi ricompresi nelle black list stilate dall’Amministrazione finanziaria (su tutti, Repubblica Popolare Cinese, Turchia, Malta, Indonesia, Principato di Monaco, Cipro).

Le imprese emettitrici delle fatture per operazioni inesistenti, sono risultate formalmente rappresentate da soggetti prestanome di origine campana legati al mondo della criminalità, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia.

L’indebito vantaggio legato all’utilizzo in contabilità di fatture passive relative ad operazioni di acquisto di beni e servizi in realtà mai avvenute era duplice: da un lato, abbattere l’imponibile ai fini imposte dirette ed il debito I.V.A.; dall’altro, costituire “fondi neri” in territori protetti dallo scambio automatico di informazioni e dunque difficilmente aggredibili.

La legale rappresentante della società è ora indagata dalla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000), in concorso con l’amministratore di fatto della società; quest’ultimo – formalmente estraneo alla compagine societaria – tuttavia, come appurato dagli investigatori, è risultato perno fondamentale nella vita economica e finanziaria dell’impresa. Le indagini hanno infatti permesso di rilevare che egli – nonostante avesse ceduto la propria partecipazione nel capitale sociale al proprio figlio, residente in Australia e del tutto avulso dalle vicende societarie – aveva continuato a gestire nella sostanza tutti gli aspetti dell’attività imprenditoriale, interfacciandosi personalmente con clienti e fornitori nonché movimentando i conti correnti societari, su cui aveva continuato a mantenere delega ad operare.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta del P.M. titolare delle indagini e condividendo le ipotesi investigative delle Fiamme Gialle, ha dunque emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza di 336.829,78, euro somma pari all’I.R.E.S. e all’I.V.A. evase dall’impresa tramite l’utilizzo in dichiarazione delle fatture per operazioni inesistenti.

In esecuzione del citato provvedimento sono stati sottoposti a vincolo di sequestro due immobili (tra cui il fabbricato nel quale opera l’impresa verificata ed un appartamento sito in Schio), tre autovetture, un motoveicolo, dieci conti correnti, due fondi pensione, due depositi risparmio ed un dossier titoli, fino al raggiungimento dell’intera concorrenza ammontare della somma della somma da sequestrarsi.