Riscatto Silvia Romano, Vauro vs Gasparri: «Voi politici non servite a un c…»

I vignettista toscano Vauro si è scaldato improvvisamente ieri sera durante la trasmissione “Non è l’Arena” quando il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha parlato della conversione all’islam di Silvia Romano, giovane volontaria rapita in Africa e liberata dopo 18 mesi. «È una sua scelta – ha detto Vauro – perché lo deve venire a spiegare a te?». «Perché forse è costata 4 milioni llo Stato» ha risposto Gasparri, al che Vauro ha incalzato: «Lo sai quanto spende lo Stato in F35, strumenti di morte? Quanto spende per i vostri stipendi, voi che non servite a un cazzo?».