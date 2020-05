Zaia leader del centrodestra? Meloni: «È stato più bravo del governo»

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite ieri sera della trasmissione “Che tempo che fa”, ha parlato tra le altre cose del futuro del centrodestra e dell’ipotesi che Luca Zaia, governatore del Veneto, possa un giorno prendere il posto di Matteo Salvini e candidarsi magari alle prossime elezioni.

«Il leader della Lega è Matteo Salvini e non credo che sarebbe gentile e carino da parte mia mettere bocca in una vicenda del genere- ha detto la Meloni -. Zaia ha gestito molto bene la fase dell’emergenza in Veneto, veloce nelle decisioni, decisioni chiare e nette. E’ stato efficace, se il governo nazionale si fosse mosso con la stessa velocità avremmo evitato tante cose».