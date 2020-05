Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: nuovo decesso, i ricoverati sono 64, le persone in sorveglianza 871

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 12 maggio 2020 – Altra vittima, sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana, a causa del coronavirus, di cui però non sono state rivelate informazioni sull’identità. È quanto emerge dal bollettino odierno dell’azienda socio-sanitaria.

I casi positivi sul territorio della Pedemontana sono 1572; i ricoverati sono 64, di cui 54 a Santorso e 10 a Marostica; di questi, 2 sono in terapia intensiva e altrettanti in semi intensiva; i negativizzati sono 943; i soggetti in sorveglianza attiva e passiva 871; i decessi per Covid-19 nell’Ulss 7, dallo scoppio dell’epidemia, sono stati 103.

(ph. Imagoecoomica)