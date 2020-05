Coronavirus, Ulss 8 Berica: muore vicentina di 90 anni

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 12 maggio 2020 – Una donna di 90 anni originaria di Vicenza è deceduta al San Bortolo a causa del Covid-19. Lo si apprende dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di oggi, martedì 12 maggio.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono 1285, +2 da ieri; su un totale di 30343 tamponi e 11783 test rapidi effettuati; i pazienti ricoverati sono 34, +3 dalla rilevazione di ieri, di cui 2 in terapia intensiva; i dimessi sono 206, +3 da ieri; i soggettivi in sorveglianza attiva sono 400 mentre quelli in sorveglianza fiduciaria passiva 300; i guariti, infine, sono 742, +6 nelle ultime ventiquattro ore.

(ph. Imagoeconomica)