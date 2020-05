Conte contro Conte: «Governo sordo a grido d’allarme dei sindaci»

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, si unisce al grido d’allarme lanciato dai sindaci in queste ore: «Sono a rischio i servizi essenziali ai cittadini e, in particolare, anche giovani, anziani e famiglie ovvero chi in questa fase ne ha più bisogno. I Comuni in modo compatto hanno chiesto al Governo misure straordinarie per superare una situazione che fino a qualche mese fa era impensabile. Quello che mi preoccupa sono le risorse, ma soprattutto la totale assenza di ascolto del Governo. Le richieste di Anci e dei sindaci non vengono nemmeno prese in considerazione. Il Governo oggi è sordo al grido d’allarme dei sindaci».

«Questa emergenza – spiega Conte – rischia di avere effetti pesanti sulle nostre comunità e sull’economia. E penso al turismo, alle imprese, ai lavoratori. Dietro i numeri delle risorse che noi chiediamo ci sono persone già in difficoltà, imprenditori che pensano di chiudere l’attività, ristoratori non rialzeranno le serrande. Le proteste oggi nelle piazze della città rischiano di diventare una vera e propria bomba sociale se non diamo ai sindaci gli strumenti per intervenire e per dare risposte. Qui è in ballo la tenuta sociale del Paese ed i primi cittadini non vanno lasciati soli. Oggi le amministrazioni rischiano di non essere in grado di garantire servizi come la raccolta dei rifiuti o lo sfalcio delle aree verdi».

«L’Anci è interlocutore serio ed affidabile sempre pronto a condividere soluzioni ed interventi, ma se il nostro grido d’allarme rimane inascoltato le conseguenze le pagheranno i cittadini. Ai sindaci non interessa passare come degli eroi o essere elogiati a colpi di annunci, ma essere ascoltati da un Governo che oggi, invece, ha ignorato le nostre richieste. È una questione di dignità nei confronti di chi ha i cittadini, ogni giorno, fuori dalle porte dei Comuni che ci chiedono come arrivare alle fine del mese», conclude.