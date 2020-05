Coronavirus, sondaggio: «Le azioni del governo soddisfa il 57% degli italiani»

La maggioranza degli italiani continua ad appoggiare il governo nella sua azione per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (il 57% si dichiara soddisfatto), ma ad aprile si è notato un calo del 10% di adesione rispetto a fine marzo nei confronti di alcune misure come l’imposizione della quarantena (il gradimento è passato dal 76,7% al 64,9%), i controlli della polizia (dal 78,3% al 57,1%), la chiusura dei negozi (dall’87,7% al 76%). Questo è quanto emerge dallo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, guidati dal professore Hanspeter Kriesi, docente di scienze politiche, che stanno monitorando la percezione degli italiani da quando è iniziata la pandemia. Secondo il sondaggio, il 42% ritiene che il governo italiano abbia operato meglio di quelli stranieri. Nella prima onda della ricerca era risultato che gli italiani hanno ampiamente aderito alle restrizioni attuate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Questa seconda onda ha riguardato il periodo dal 28 marzo al 17 aprile con un sondaggio su un campione rappresentativo nazionale di circa 1.352 italiani. L’affaticamento per le conseguenze del lockdown e il pessimismo sulle misure economiche aumentano nella popolazione italiana rispetto all’inizio dell’emergenza Covid dalla seconda rilevazione Iue.

Misure economiche e sanitarie

Gli italiani sono più critici sulle risposte del governo sul fronte delle misure economiche che su quelle di salute pubblica. Più di metà degli italiani considerano che la risposta economica è stata insufficiente, mentre solo un quarto considera insufficiente la risposta sulla salute pubblica. Questa tendenza si è accentuata nelle due settimane fra le due onde. Mentre le critiche alla risposta sulla salute si sono ridotte di quasi il 10%, quelle sulla risposta economica non sono cambiate. Inoltre, sia sul declino del Pil sia sul totale delle morti da coronavirus, gli italiani sono diventati più pessimisti nelle due settimane analizzate. Nonostante la critica e il pessimismo, più di metà degli italiani si dichiarano soddisfatti del governo in generale e quasi metà considerano che il governo abbia gestito l’emergenza meglio degli altri paesi.

Europa ed eurobond

Un altro dato interessante riguarda la percezione dell’Unione europea durante la crisi. L’opposizione italiana è stata molto critica dell’Ue durante il periodo precedente la seconda onda. Allo stesso tempo il governo italiano si è prodigato per l’introduzione degli Eurobond, uno strumento di solidarietà economica. Ma qual è l’opinione degli italiani riguardo agli Eurobond e quanto sono soddisfatti della gestione della crisi da parte dell’Ue? I dati dimostrano che questi aspetti sono molto legati all’appartenenza a una fazione politica piuttosto che ad un’altra. Due terzi dell’opposizione è insoddisfatta con la gestione della crisi da parte dell’Ue, mentre soltanto un terzo della sinistra che è al governo è insoddisfatta della Ue. Infine il supporto degli Eurobond non sembra incidere su questa valutazione fra coloro che votano il governo, ma aumenta lo scontento tra coloro che non votano o coloro che votano i partiti d’opposizione.

(ph: imagoeconomica)