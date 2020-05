Padova, infermiere e dottoresse diventano Wonder Woman

Una Wonder Woman con camice e mascherina, sguardo fiero e deciso e braccia conserte. Lo street artist Alessio-b, con la sua nuova opera d’arte, ha voluto celebrare l’impegno di chi ha combattuto fin dall’inizio in prima linea contro il Coronavirus. Il murales è stato realizzato in una strada vicino all’ospedale Sant’Antonio di Padova. L’opera arriva esattamente nella giornata mondiale dell’infermiere che quest’anno assume una valenza speciale.