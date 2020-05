Meteo in peggioramento in Veneto: attenzione al vento forte e grandine

Dopo una mattinata e un primo pomeriggio con sole e temperature miti un po’ ovunque, inizia ad avanzare la perturbazione annunciata nei giorni scorsi con un deciso calo termico a partire dai settori orientali. Le precipitazioni si preannunciano sparsi ma molto intense.

Secondo la rete stazioni meteonetwork infatti, a Portogruaro è in atto un vero e proprio nubifragio e in un’ora e un quarto sono caduti 96 millimetri di pioggia. L’instabilità aumenterà in tutta la regione, in particolare sul Veneto Centrale. Prestare particolare attenzione anche agi improvvisi colpi di vento anche molto intensi e qualche grandinata.