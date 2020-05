Zaia, stoccata a Di Maio. Ma c’è intesa con Conte: «Il 18 si parte»

Il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi 12 maggio ha illustrato il bollettino.

Donazioni

«Siamo arrivati a 37602 donatori, siamo a 57 milioni e 190 mila euro. Ringrazio tutti i bambini che continuano a mandarmi disegni, siete tantissimi».

Videoconferenza con Conte, Boccia e Speranza

«Ieri sera la videoconferenza con Conte, Boccia e Speranza è stata positiva. E’ passata la linea che io tento di portare avanti da tempo: il governo per il 18 faccia delle scelte di base dopo deleghi le regioni a rifinire l’abito in maniera sartoriale. Se così sarà confermato avremo un DPCM che stabilirà dei nuovi aggiustamenti e poi demanderà alle regioni. Abbiamo chiesto urgentemente le linee guida dell’Inail».

Cosa aprirà in Veneto

«Premesso che dovremmo rispettare tutti i parametri, la nostra idea è quella che da lunedì provvederemo all’apertura di tutto quello che si può aprire: negozi, centri sportivi, palestre, piscine. E poi ovviamente servizi alla persona: parrucchieri, estetisti, barbiere. E tutti quelli che sono i contesti del turismo. Fondamentale cominciare e partire. Faccio un appello ai cittadini: qua ci giochiamo il futuro. Se torniamo alla casella di partenza è la fine. Se tutti seguiamo le regole abbiamo la certezza quasi matematica che vinceremo questa battaglia. Altrimenti dovremo dire al mondo che il Veneto virtuoso si è sbagliato».

Cassa integrazione

«Ieri ho sollevato il problema con Conte. Di Maio non può andare in tv a dire che è colpa delle Regioni. Anche perchè di mezzo c’è la tragedia di chi è a casa che aspetta i soldi. Facciamo un tavolo per capire dove stanno gli inghippi. Quello che noi dovevamo fare l’abbiamo fatto. Non abbiamo problemi con l’Inps in Veneto per questa partita. C’è coscienza che questi sono stipendi che devono arrivare ai lavoratori. Ma la catena di trasmissione ha degli incagli ma non sono regionali.Ci vuole una goccia d’olio sul posto giusto, probabilmente c’è qualche ingranaggio arrugginito».

Domenico Crisarà, segretario regionale Fimmg Veneto

«Oggi inizia anche per noi la fase 2. Già dall’inizio abbiamo messo in atto delle modalità che ci hanno permesso di continuare ad assistere i pazienti senza fare strage di medici. Oggi apriamo ulteriormente: recuperiamo l’assistenza a domicilio, circa 30 mila pazienti. Lo facciamo con tecnologie nuove: è stata costruita una piattaforma che permette una video visita e l’aggiornamento della scheda del paziente attraverso dispositivi che possono essere lasciati a domicilio in modo da poter fare la visita sia in ambulatorio che virtualmente. Partiremo con Padova, poi Verona e Rovigo».

Come funziona

«Si potrà aggiornare ogni parametro in diretta. Videochiamata con il medico che ti permette di essere faccia a faccia con il dottore. Il paziente è dotato di un dispositivo con il quale controlla la saturazione dell’ossigeno. La scheda del paziente si apre, il dato della misurazione viene registrato direttamente. Nella stessa scheda ho una possibilità infinita di registrare le misurazione con vari device dati al paziente. Inizia il colloquio con il medico, una vera e propria consultazione sulla base dei dati appena acquisiti. Si potrà chiedere una consultazione di secondo livello con uno specialista. Tutte le attrezzature entrano in una zainetto: icg, grande come uno smartphone, si appoggia sul torace e parte la registrazione che viene trasmessa direttamente al medico. Elettrocardiografo, attraverso delle “cuffiette” in pochi minuti si acquisisce un tracciato. Holter Icg, un piccolo strumento che si applica a ventosa e può durare una settimana senza ricarica. Pressione: lo strumento si porta una giornata al braccio e monitora la pressione del paziente. Dermatoscopio digitale: acquisisce immagini di lesioni cutanee, nei ad esempio, macchie, senza dover andare nello studio di un dermatologo».