Aumenta le tue skill durante il Coronavirus con i corsi di Accademia Domani

In una fase particolarmente acuta in termini di incertezze quale lo scenario post-lockdown che il Paese sta vivendo e, nel futuro prossimo, la fase 3, l’apertura nei confronti del digitale deve risultare non più un requisito fondamentale quanto indispensabile. E certamente l’emergenza Covid-19, pur nella sua drammaticità, ha contribuito a un acceleramento di questo processo di digitalizzazione attraverso lo smart working e la didattica a distanza. E se sino a qualche mese fa la formazione online, pur non essendo certamente un’eccezione, risultava ancora distante nella percezione dei più, ad oggi è ormai un limite abbattuto.

Quale miglior occasione allora per affinare la propria formazione comodamente da casa o dalla poltrona del proprio ufficio? Accademia Domani, la start-up tutta italiana con oltre cinquecentomila iscritti distribuiti nei quattro continenti, offre un’ampia scelta di corsi online con certificato per chiunque fosse interessato a tagliare traguardi nel percorso della propria carriera professionale e accademica oppure per soddisfare la propria sete di conoscenza. Studiare da casa e conseguire la relativa certificazione in questa fase in cui il distanziamento sociale e le misure di contenimento rappresentano un impedimento si può quindi.

La formazione online è ad oggi l’opzione più ricercata e pratica per tutti: lavoratori e non, studenti, professionisti. Accademia Domani rappresenta, con un background che la vede balzare in vetta alla classifica dei centri di formazione digitale italiani su vasta scala, la valida opzione di studio con un’ampia scelta dei migliori corsi online messi a disposizione 24 h e 7 giorni su 7.

Le macro aree di studio includono corsi di Comunicazione & Marketing, Design e Grafica, IT e Programmazione web, Lingue, Fitness e Alimentazione, Salute e Benessere. Ma anche corsi preparativi per le ammissioni a corsi di facoltà o per gli studenti delle scuole secondarie che necessitano di un supporto. E tutti con certificazione finale riconosciuta che può andare ad arricchire il tuo Curriculum e ti permetterà di avvicinarti sempre più al lavoro dei tuoi sogni.

Ma in Accademia Domani non si parla solo di studio: la start-up infatti mira a creare un network tra la formazione online e il mondo del lavoro consentendo al termine di ciascun corso di iscriversi al programma di inserimento lavorativo. Studiare in modalità smart con Accademia Domani consiste anche nella possibilità di scegliere comodamente in quali fasce orarie e tempi terminare il ciclo di apprendimento. Accademia Domani non è un aggregatore di corsi emessi da terzi, ma ne è fornitrice diretta.

A distinguere ancora la start-up nel campo della formazione online sono poi le sue tariffe low-cost che la rendono accessibile a tutti. Dato questo non semplicemente rilevante in termini concorrenziali, quanto nel confronto qualità-prezzo: con i migliori corsi online, alcuni dei quali gratuiti, aperti a chiunque. E in un momento come quello attuale in cui l’economia è fortemente stressata dai duri colpi inflitti dalla pandemia, la possibilità di poter conseguire una certificazione a un prezzo vantaggioso e soprattutto potendo fronteggiare i gravi limiti dettati dall’emergenza sanitaria seguendo pratiche lezioni comodamente da casa o in ufficio, comporta un notevole abbattimento dei costi che non implica però una flessione in termini qualitativi, offrendo il meglio della formazione online attraverso pratiche video lezioni ed esercitazioni interattive.

(ph: shutterstock)