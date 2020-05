Cassa integrazione, Donazzan: «Strumento sbagliato, ecco la nostra proposta»

Nella conferenza stampa di oggi, è intervenuta anche l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan per parlare di importanti novità sulla cassa integrazione in Veneto. «Scaricabarile in atto. Il Veneto è la prima regione per la gestione degli ammortizzatori sociali con 114 lavoratori interessati e 33 mila e 700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, percentuale molto bassa».

Strumento sbagliato, la proposta delle regioni

«Stiamo parlando di uno strumento sbagliato per gestire una crisi da pandemia. I presidente delle regioni hanno proposto una soluzione alternativa: si semplifichino le procedute e che le aziende abbiamo un unico interlocutore dell’Inps».

Come funziona ora

«La cassa integrazione è competenza dello Stato. La procedura fino ad oggi: l’azienda fa domanda sul portale della regione che deve fare una serie di verifiche. Poi trasferisce tutto con dati cumulativi all’Inps che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l’azienda ha titolo o meno di accedere all’ammortizzatore. L’inps si interfaccia a sua volta con l’impresa, l’impresa deve dare dati personali di ogni singolo lavoratore, compreso l’Iban. A quel punto l’Inps paga direttamente o la banca deve anticipare I tempi tecnici per questo iter sono due mesi. Abbiamo chiesto di evitate la lungaggine, facciamo interfacciare direttamente con l’Inps».