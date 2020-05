Dl Rilancio da 55 miliardi, diretta di Conte: «Aiuti lavoratori questa volta subito»

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’approvazione del decreto Rilancio. «Un testo complesso, parliamo di oltre 250 articoli. Ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre quindi due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile. Sapevamo che il Paese era in attesa, vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perchè sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma vi assicuro che è stato non un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo tanto articolato. La parola ora passerà al Parlamento con le forze di maggioranza e spero con il contributo delle forze di opposizione questo testo potrà addirittura essere migliorato. Abbiamo lavorato a questo decreto con la consapevolezza che c’è un Paese in grande difficoltà. La manovra per fronteggiare per fronteggiare questa emergenza contiene anche delle premesse perchè questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono persone rimaste senza lavoro, senza un reddito. Commercianti che rischiano di chiudere definitivamente la loro attività. Imprenditori che sono nell’assoluta incertezza e non sanno se continuare. Il grido d’allarme non ci è mai sfuggito. Rafforziamo ulteriormente il sostegno per chi ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione e bonus autonomo e facendo in modo che le erogazioni arrivino più speditamente. Introduciamo anche misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita con fondo perduto, riduzione tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti e bollette. Abbiamo affrontato anche il problema dei figli a casa da scuola. Abbiamo anche un reddito d’emergenza».

Lavoratori

Per i lavoratori le misure messe in campo sono cospicue: 25,6 miliardi di euro. Ci sono le risorse per finanziare cig e bonus autonomi. Fino ad oggi abbiamo pagato l’85% della cig e quasi l’80% per gli autonomi per 4 milioni e 600 lavoratori. Abbiamo registrato dei ritardi ma ci abbiamo lavorato. I ritardi arrivano per la procedura e prevede farraginosi passaggi. Ringrazio le regioni perchè si sono rese disponibili per lavorare insieme e trovare soluzioni rapide. Per gli autonomi prevediamo 600 euro che arriveranno subito, spero addirittura nelle prossime ore. Con una seconda tranche ristoro fino a 1000 euro.

Imprese

Per le aziende parliamo di quasi 16 miliardi. Per le più piccole abbiamo indennizzi a fondo perduto e incentivi e agevolazioni per imprese medie. Possibilità di offrire ricapitalizzazione per quelle più grandi. Tagliamo anche 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato con lo stop alla rata Irap di giugno. Via prima rata Imu per turismo, sconti fiscali per ristoranti e teatri e gli esercizi aperti al pubblico. Rinviamo tutti gli adempi e ritenute Iva, cartelle esattoriali a settembre

Sanità

Conte ha annunciato che per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni. Il governo ha anche istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni.

Bonus vacanze

E alle famiglie con Isee sotto ai 40mila euro sarà erogato un bonus vacanze pari a 500 euro. Bonus baby sitter che potrà essere usato per pagare anche i centri estivi.

Cosap

Bar e ristoranti, ha sottolineato il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa non dovranno pagare la Cosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Scuola

1 miliardo e 250 milioni in due anni per la digitalizzazione e per stabilizzare il corpo docente. 1 miliardo e 400 milioni ad università e ricerca.

E ancora misure per aiutare la cultura. I ministri prendono la parola e illustrano nel dettaglio i punti della manovra.