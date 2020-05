Tutto quello che c’è da sapere per le riaperture in Veneto: il Manuale aggiornato

Pubbicato dalla Regione Veneto il “Manuale per la riapertura delle attività produttive“, in versione aggiornata. Le indicazioni operative, in larga misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale.

