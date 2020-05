Minacce a camping: «Se aprite e ospitate lombardi infetti saranno guai»

«Se pensate di far arrivare dalla Lombardia infetta dal Corona 300 o 400 persone che vanno nella vostra piscina, bar, gabinetti e docce ad infettarsi a vicenda per poi girare nel nostro paese avete sbagliato. Non aprire o saranno guai al campeggio e alle macchine nel parcheggio». E’ questa la lettera di minacce ricevuta da Daniele e Claudia Foglio, titolari del Camping Pilù di Anfo, in provincia di Brescia.

A pubblicarla sui social lo stesso Daniele che commenta: «Con estremo rammarico vogliamo portare alla vostra attenzione l’ennesimo attacco e ingiuria probabilmente scritta da pochi cittadini o forse solamente da un singolo. Certamente noi del campeggio Pilù adotteremo ogni forma di precauzione richiesta e anche di più. Di certo non vogliamo incrementare le infezioni nè all’interno del campeggio nè nel paese, visto che noi questo paese lo amiamo e ci viviamo anche. Ma siamo convinti che la vita deve riprendere e così anche il turismo che è uno dei pochi sostentamenti che tiene in piedi il nostro piccolo paese. Quindi certamente valuteremo con attenzione aspettando prima di tutto le direttive statali che saranno dettate nei prossimi giorni dal nostro presidente del consiglio Giuseppe Conte».