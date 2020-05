Calcio, Spadafora dà l’ok agli allenamenti. Ma resta incognita su campionato

«Pochi minuti fa, prima di venire a riferire alla Camera, ho ricevuto una lettera del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: mi ha comunicato che la Federcalcio ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico riadattando il proprio protocollo e consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere gli allenamenti collettivi dal 18 maggio».

Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora nell’informativa alla Camera, nel pomeriggio di oggi, mercoledì. «Ora se il campionato riprenderà come tutti auspichiamo – ha ribadito ancora una volta il ministro – sarà perchè ci saremo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza».