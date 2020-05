Seul, focolaio nei night club: crepa nel “modello coreano”

Sale a quota 119 il numero di contagi legati a un focolaio sviluppato tra i bar e club del quartiere di Itaewon a Seul, e circa ventimila persone sono state sottoposte al test per il coronavirus in relazione al picco dei contagi nell’area dei locali notturni della capitale sud-coreana. Lo ha dichiarato il vice ministro della Sanita’, Kim Ganglip, che ha sottolineato l’importanza per tutti gli avventori dei bar di Itaewon tra il 24 aprile e il 6 maggio scorso di sottoporsi al test per potere fermare eventuali casi di contagio secondari o terziari.

Un appello simile e’ arrivato anche dal sindaco di Seul Park Won-soon. Dopo la ripresa di contagi, il governo sud-coreano ha deciso di rinviare di una settimana il ritorno a scuola, e Seul e altre municipalita’ hanno emesso ordinanze per proibire gli assembramenti. Il governo sud-coreano, ha dichiarato oggi il primo ministro, Chung Sye-kyun, punta a rintracciare entro la fine di questa settimana tutti gli avventori dei bar di Itaewon: il premier ha promesso il rispetto della privacy di tutti coloro che decideranno di sottoporsi al test, dopo che l’emergere di risentimenti contro la comunità Lgbt, da molto sospettata di essere responsabile del nuovo focolaio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 26 nuovi casi di contagio nel Paese, tra cui un morto, secondo i dati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention, portando a 10.962 i contagi accertati nel Paese dall’inizio dell’epidemia e a 259 il numero di morti.

(Ph Ozn90 su Instagram)