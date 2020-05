Le Iene, l’appello di Zaia: «Accumulate sacche di plasma iperimmune» [VIDEO]

Alessandro Politi e Marco Fubini in un servizio andato in onda ieri sera a Le Iene sono tornati a parlare della possibile terapia con il plasma iperimmune. La sperimentazione scientifica è stata fatta a Pavia e a Mantova con risultati che sembrano confortanti, tanto che il resto del mondo guarda con interesse il protocollo.

I professionisti che hanno seguito la sperimentazione rispondo alle critiche mosse da altri esperti in Italia sui risultati, i costi e la sicurezza: «Da noi, con questo trattamento nessun morto. Non è vero che è costosa, un trattamento complessivo si aggira intorno ai 250-300. Ed è sicuro, tutti lo possono ricevere».

E mentre tutti si azzuffano e nessuno si sta muovendo, il governatore del Veneto Luca Zaia si porta avanti e annuncia la più grande banca del sangue in Veneto con il plasma dei guariti di Coronavirus. «Se a settembre, tra una settimana o un mese verrà decretato che il plasma funziona, tutti si gireranno verso le emoteche e diranno “dov’è?”. Quindi noi andiamo avanti e nel frattempo facciamo magazzino – spiega -. Davanti un malato il risultato incoraggiante va perseguito. Si legge e si capisce che a molti questa soluzione non aggrada. Il motivo? Non lo so. Io faccio un appello a tutti i colleghi: accumulate sacche di sangue». Clicca qui per vedere il servizio completo.