Ville venete agli arabi, Valmarana ai Nani: «Sì, sono interessati. E non è detto sia un male»

Le antiche ville del Veneto agli arabi? Una prospettiva concreta. A lanciare l’allarme era stata non più tardi di due settimane fa l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan (Fratelli d’Italia), parlando di «fondi stranieri», fra i quali in pole position ci sarebbero, secondo informazioni del Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza), soggetti del mondo arabo con i quali i proprietari dei gioielli veneti famosi in tutto il pianeta avrebbero già fissato appuntamenti per le acquisizioni. Giulio Vallortigara Valmarana, comproprietario di Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, conferma l’indiscrezione: «Sì, mi risulta che ci siano investitori privati di altri Paesi, anche arabi, interessati all’acquisto di più di una villa. Anche le più note». Sulla loro identità, tuttavia, preferisce non entrare nei particolari.

La crisi economica da coronavirus ha creato la fatidica occasione d’oro per chi, evidentemente, aveva già messo gli occhi sopra tesori che, con gli introiti da eventistica e turismo ridotti a mal partito, possono trasformarsi in facili prede per il capitalismo internazionale. E difatti, rivela Vallortigara, «le manifestazioni d’interesse, almeno che io sappia, risalgono agli ultimi due mesi». Ma il punto è che non è detto sia un male. Anzi: «Se in un mondo ideale vorremmo che la proprietà, che comunque nei secoli è cambiata tanto è vero le ville portano più nomi di fila, restasse in mani italiane o locali, in quello reale il problema è piuttosto l’uso che se ne farebbe. Se il nuovo titolare fa diventare una villa la sua dimora personale, magari chiudendo un’attività imprenditoriale avviata, è un conto, e dispiacerebbe molto. Ma se la mette a reddito, e con capitali ben diversi da quelli attuali, allora il discorso cambia». Per inciso, le ville venete vivono economicamente fornendo servizi alberghieri, di ristorazione, ospitando matrimoni, feste e convention aziendali, oppure, in misura minore, di visitatori turistici («l’anno scorso nella nostra ne sono arrivati 30 mila, metà italiani e metà stranieri»). Vallortigara non concorda con l’allarmismo della Donazzan: «Forse tranne lei, penso siamo tutti d’accordo sul fatto che sia meglio uno che sia in grado e abbia la volontà di investire, piuttosto che una famiglia proprietaria da 28 generazioni che non ha la capacità finanziaria per sostenere spese così gravose. I politici amano riempirsi la bocca, ma cosa è stato fatto negli ultimi 10-20 anni per aiutare i privati specialmente nel difficile fonte delle manutenzioni?». L’Istituto Ville Venete, braccio della Regione, qualche sostentamento lo dà. «Fa due cose», ribatte, «la catalogazione da una parte e l’erogazione di contributi, in qualche raro caso a interesse zero e in qualche meno raro caso a interesse basso, ma alla fine sono tutti debiti». Per il resto «esistono bandi nel settore cultura o nel turismo, ma non mirati alla ville».

La morale, insomma, è amara: «Sono lacrime di coccodrillo, quelle versate ora da parte di chi grida al pericolo straniero. Non si pretendono finanziamenti a fondo perduto, ma agevolare da parte della Regione Veneto una gestione del turismo che abbia maggior attenzione alla nostra realtà, questo sì». In concreto? «Quello che non si è mai riusciti a fare: una rete di collegamento, istituendo e promuovendo itinerari. Ma finora tutti i tentativi fatti sono stati fallimentari». E non solo per responsabilità del pubblico: «Ognuno valuta il proprio rischio d’impresa: solo se ne mantiene il controllo, si rende disponibile». Come dire: dura mettere assieme proprietà differenti. Fra l’altro, sottolinea Vallortigara, «stiamo parlando di un totale di circa 4 mila ville, ma aperte e fruibibili saranno in 100, 150 al massimo». E qui si tocca un tasto dolente tutto privato: «In molti manca una cultura imprenditoriale. Ora, se non hai una forza di mercato, non ti si fila nessuno. Per rendere le ville un volano economico, devono diventare un circuito». Ed è in questo passaggio che entrano in gioco i potenziali acquirenti di lingua araba: «Il loro interesse va appunto in questa direzione». Si genererebbero, insomma, «meccanismi di sinergia che supererebbero la grande frammentazione dell’offerta». Il Covid 19 ha dato semplicemente «la spinta» a un processo che era già latente, per così dire. Vallortigara allarga le braccia: «Per quanto mi riguarda, secondo una proiezione quest’anno avremo un calo di fatturato nell’ordine del 60/70%. Punteremo molto sul turismo di prossimità». A meno che, nel frattempo, non sopraggiunga il vento d’Arabia sulle residenze della fu aristocrazia veneta.

(ph: per gentile concessione di Villa Valmarana ai Nani)