Riaperture, Zaia: «Linee guida Inail? No grazie, abbiamo le nostre»

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha iniziato la conferenza stampa di oggi, 13 maggio, illustrando il bollettino. «I dati stanno calando dal 10 aprile. Sono esattamente 33 giorni nei quali abbiamo tutti dati in calo. Su 10 mila tamponi, 31 casi positivi. Dato che si ripete mediamente ogni giorno».

Riaperture il 18

«Manteniamo la preoccupazione per l’apertura. Lunedì si gioca partita più importante, anche di più di quella del 4 maggio. Dal 18 apre quasi tutto, chiusure parziali residuali. Noi intendiamo aprire, qualora ci venga data la possibilità, bar, ristoranti, spiagge, attività commerciali e di servizio alla persona, centri sportivi, palestre e piscine. Ci prendiamo questo impegno nella scelta. Lo faccio perchè so che i veneti sono responsabili. Dal 18 c’è una ragione in più per arrabbiarsi con chi non porta la mascherina».

Linee guida Inail

«Sappiamo che dovremo applicare delle linea guida: sto facendo una battaglia perchè non siano applicate le linee guida dell’Inail. O meglio, noi abbiamo già le nostre linee guida emesse dal dipartimento della prevenzione. Ci sembra più corretto applicare quelle. Per alcune attività quelle regole diventano imbarazzanti. Per esempio con il distanziamento dei tavoli tanti ristoratori non aprono più. Devono esserci regole semplici, chiare e che mettono in condizioni tutti di lavorare. Siamo la regione più turistica d’Italia, 9 miliardi di euro e 32 milioni di presenze turistiche sulle nostre spiagge. Distanziamento tra gli ombrelloni: 5 metri sono troppi. Distanziamento sociale: forma di sperequazione. Permetti che si siano attività con centinaia di lavoratori ma sotto l’ombrellone sembra il Vietnam del virus. Stiamo lavorando affinchè le linee guida Inail diventino l’alternativa da applicare se la regione non ha le sue linee guida. La nostra idea è: niente plexiglas, niente separè. Tavoli distanti 2 metri, gel igienizzanti al tavolo, guanti e mascherine per lavoratori, clienti la indossano solo se devono spostarsi. Misura della temperatura all’ingresso».

Di Maio cosa sta facendo?

«La crisi morde, abbiamo già perso 50 mila posti di lavoro. La vera preoccupazione è che questi non riusciamo a ricostruirli in un’ora. Imbarazzante che Germania e Austria riaprono e Croazia li aspettano a braccia aperte. Di Maio cosa sta facendo?».