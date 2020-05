Prima Trentino, poi Friuli: Veneto firma accordo per riunire congiunti oltre confine

Dopo il Trentino, il Veneto ha siglato un accordo anche con il Friuli Venezia Giulia per le visite ai congiunti nelle aree di confine. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia spiegando che si sta procedendo anche con le altre regioni.

Il governatore veneto insieme a quello del Friuli Massimiliano Fedriga hanno inviato questa mattina una lettera ai prefetti: «Le due regioni intendono prevedere, dal 18 maggio, la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti nelle aree di confine tra le due Regioni. In considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive Regioni e vista l’esigenza manifestata da numerosi cittadini dei rispettivi territori residenti nelle zone di

confine fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, si comunica che le rispettive Regioni intendono introdurre la possibilità di visitare i congiunti per i residenti nelle province di confine del Veneto e per i residenti nei territori appartenenti alle ex province di confine del Friuli Venezia Giulia».

(ph: Twitter @AccademiaCrusca)