Coronavirus in Veneto: +11219 tamponi, crescono le persone guarite e dimesse dagli ospedali

In Veneto il numero totale di positivi al Covid-19 è di 18845, +32 dalla rilevazione di ieri; nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati altri 11219 tamponi, nel complesso sono 474912; le persone in isolamento sono 4436, -76 da ieri; i ricoverati sono 685, di cui 342 positivi e 281 negativi; i pazienti in terapia intensiva sono 62, -7 da ieri; i guariti e dimessi sono 3102, +25 da ieri; il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è di 1743, di cui 1290 negli ospedali, +9 dalla precedente rilevazione; 92 i nuovi bambini nati sul territorio regionale.

È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto di stamane, giovedì 14 maggio, presentato dal presidente Luca Zaia nel punto stampa odierno.

(ph. Imagoeconomica)