Bandiere Blu, ecco le spiagge venete premiate (con una new entry)

Sono 407 le spiagge più belle d’Italia con la Liguria che guida la classifica nazionale davanti a Toscana e Campania. Sono le Bandiere Blu 2020 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 195 comuni, 12 in più rispetto all’anno scorso (183), nessuna uscita. Premiati anche gli approdi turisti che quest’anno sono 75. Le spiagge italiane premiate in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata) corrispondono circa al 10% di quelle premiate a livello mondiale.

I premi regione per regione

In particolare, la Liguria sale a 32 località con due nuovi ingressi (Diano Marina e Sestri Levante), segue la Toscana con 20 località (un nuovo ingresso, Montignoso), la Campania raggiunge le 19 Bandiere con un nuovo ingresso (Vico Equense), con 15 località seguono le Marche. La Puglia conquista due nuove località (Isole Tremiti e Melendugno) e

raggiunge 15 Bandiere, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 località. Anche la Calabria va a quota 14 con tre nuovi ingressi (Rocca Imperiale, Tropea e Siderno), mentre l’Abruzzo resta a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. Il Lazio conferma le 9 bandiere, così come 9 sono quelle del Veneto, che segna un nuovo ingresso (Porto Tolle); l’Emilia Romagna conferma le sue 7 località, mentre la Sicilia ne guadagna una (Alì Terme) passando a 8 Bandiere.

Le spiagge venete premiate con una new entry

Le spiagge venete premiate sono San Michele al Tagliamento (Bibione), Caorle (Brussa, Levante, Porto Santa Margherita e Duna Verde), Eraclea (Eraclea Mare), Jesolo (Lido di Jesolo), Cavallino Treporti (Lido di Cavallino Treporti), Venezia (Lido di Venezia), Chioggia (Sottomarina) e Rosolina (Rosolina Mare, Albarella Capo Nord e Albarella Centro Sportivo). Una new entry: Porto Tolle (Rovigo)