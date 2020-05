«Cassa integrazione più veloce? Bastava saltare la regione»

«Nel provvedimento approvato ieri dal Governo c’è la previsione di accentrare all’INPS l’accoglimento ed il pagamento della cassa integrazione in deroga. Questo è un bene perché consentirà di processare le pratiche più velocemente, saltando il passaggio farraginoso della Regione che allunga i tempi. Ora nel giro di 30 giorni si attiverà la procedura a 15 giorni dalla richiesta l’INPS erogherà il 40% dell’assegno, anche per il pregresso». Il candidato presidente M5S della regione Veneto Enrico Cappelletti commenta così le ultime decisioni prese per cercare di accorciare i tempi di erogazione della cassa integrazione.

«La Regione Veneto aveva sottoposto le richieste ma non in maniera sollecita e questo aveva causato ritardi – spiega -. Infatti quello che ha rallentato la CIGD in Veneto è la richiesta da parte della Regione dell’accordo sindacale anche per le aziende con 5 dipendenti, quando l’INPS prevedeva solo l’informativa. È comunque paradossale che sia proprio Zaia a prendere atto che lo Stato può anche far meglio il suo lavoro, se elimina dalla procedura proprio la parte di lavorazione delle pratiche che era di competenza regionale», conclude.

(ph: imagoeconomica)