Coronavirus: 50 volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri a supporto dell’Ulss 4

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave, 14 maggio 2020 – Nei giorni scorsi, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo hanno effettuato un corso di aggiornamento all’ospedale di San Donà di Piave e a breve saranno operativi ai varchi di accesso delle strutture territoriali.

Dopo il reclutamento del personale della “Secur Planet Investigazioni”, l’Ulss 4 ha avviato una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sezioni di San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Portogruaro, per l’impiego di una cinquantina di volontari all’ingresso delle sedi extra ospedaliere.

“Questi volontari sono una risorsa importante, da valorizzare – spiega il direttore generale Carlo Bramezza -. Sono persone che per la propria esperienza lavorativa possono gestire alla perfezione ogni situazione che possa presentarsi agli accessi alle strutture, svolgendo tutti i controlli previsti per ogni singolo utente. L’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ha accettato con entusiasmo la nostra proposta e credo che questo possa essere l’inizio di una proficua collaborazione”.

Come da protocollo, i controlli all’ingresso dei distretti sociosanitari sono analoghi a quelli svolti ai varchi ospedalieri. Ad ogni utente in arrivo, i volontari avranno il compito di verificare la reale necessità di accesso alla struttura; verificare la temperatura corporea e qualora questa superi i 37,5 gradi l’accesso sarà vietato, la persona verrà invitata a contattare il proprio medico di famiglia. Sarà verificata, inoltre, la dotazione di idonea copertura di naso e bocca, in assenza della quale verrà fornita una mascherina; la persona sarà invitata ad effettuare l’igiene delle mani con apposito gel alcolico presente e verrà vietato l’accesso agli accompagnatori, eccezion fatta per accompagnatori di minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali; in ogni caso l’ingresso è comunque consentito ad un solo accompagnatore.