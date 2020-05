«In bozza grave discriminazione tra disabili. Se confermato, Mattarella non firmi»

Il Comitato Caregiver Familiari “Comma 255”, composto da genitori e familiari di persone con disabilità grave, chiedono al Presidente Sergio Mattarella di «non firmare il Decreto Rilancio perché violerebbe il principio di parità tra cittadini» nella formulazione approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri. «Stando all’ultima bozza del decreto e sulla base delle dichiarazioni rese ieri in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Le chiediamo formalmente Signor Presidente di non firmare il Decreto Rilancio perché presenta aspetti critici sotto il profilo del diritto costituzionale che lo renderebbero motivo di grave discriminazione tra cittadini», si legge in una nota.

«Non vorremmo mai che la Sua firma Signor Presidente sia motivo di divisioni insanabili nel mondo delle disabilità e conduca al mancato rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, precisa Claudia Cecchini, portavoce di Comma 255 che spiega: «Nel testo del DL Rilancio all’art. 111, leggiamo come nell’incrementare taluni fondi per la disabilità viene usato il termine “disabilità gravissima”, ebbene Signor Presidente quel termine non trova alcun riscontro nella legge fondamentale per la disabilità che al contrario detta norme per il riconoscimento della “connotazione gravità” come indicato all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, ove non vi è alcuna scala di graduazione né rimando ad altra legge primaria o regolamento che ponga una differenziazione tra disabilità grave e gravissima. La disabilità è disabilità a prescindere e lo Stato ha il dovere di assistenza in pari misura».

«L’art. 111 del DL Rilancio infatti con il termine “disabilità gravissima” rischia di aiutare, in questa drammatica congiuntura post pandemia, solo una parte delle persone con disabilità escludendo tutte le altre e, impropriamente perché il Fondo per la non autosufficienza (FNA) non lo prevede, di dare sostegno alle “persone che se ne prendono cura” , ma anche il tal caso si omette ogni riferimento di legge ai caregiver familiari che sono riconosciuti per legge dal 2017, anche se sarebbero aiutati solo quelli dei c.d. “gravissimi” creando però pericolose discriminazioni tra i caregiver familiari, tutti bisognosi di aiuto».

«Per dovere di chiarezza – aggiunge Comma 255 – il termine “disabilità gravissima” venne adottato dal Ministro Giuliano Poletti nel 2016 con il DM 26.9.16 al solo fine di limitare la platea dei beneficiari nel riparto del fondo del FNA, e tanti guai ha prodotto e produce. Si pensi che il termine “disabilità gravissima” produce questo effetto perverso tra due persone entrambe con disabilità art. 3 comma 3, legge 104/92, delle quali una viene considerata gravissima (nel DL Rilancio non si dice nemmeno da chi ciò dovrebbe essere determinato) mentre l’altra, solo con “connotazione di gravità”, resta esclusa dagli aiuti in spregio alla Sentenza della Corte Costituzionale 275/2016 e che Lei ben conosce. Sono questi i motivi gravi – conclude Comma 255 – che ci spingono a chiederLe di non firmare il decreto-legge Rilancio perché rischia di avallare una discriminazione nei confronti di migliaia di persone con disabilità e delle loro famiglie».