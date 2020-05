Diodato canta in un’Arena deserta: «Musica unisce più della politica»

Una performance di grandissimo impatto, con Diodato da solo in un’Arena di Verona meravigliosa e vuota, riempita solo dalle note di “Fai Rumore“. E’ la sorpresa che il cantante salentino vincitore del festival di Sanremo farà agli spettatori nel corso di “Europe Shine a Light”, il grande show televisivo che andrà in onda sabato sera in diretta su Rai 1, Rai Play, Rai 4, Radio2 e San Marino Rtv per sostituire l’annullato “Eurovision Song Contest”.

«Mi riempie di orgoglio partecipare a una manifestazione come questa -ha detto Diodato alla presentazione dello show- È vero, avrei dovuto partecipare alla manifestazione musicale più vista al mondo. Ma per mia indole, in un momento come questo non riesco a guardare al lato negativo. La vita mi sta dando tanto. Cantare quella canzone all’interno di un tempio della musica mondiale come l’Arena di Verona è veramente un motivo di grande orgoglio, è stata un’emozione fortissima sentire risuonare la mia voce all’interno di un luogo come quello con un bagaglio di storia millenaria».

Oltre a Diodato ci saranno Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Micheli, Il Volo, Al Bano, ed Enzo Miccio per parlare delle mise che sono sempre particolari. Lo spettacolo prevede tre segmenti italiani che verranno inseriti all’interno dello show olandese. Si comincia alle 20.40 e chiuderà circa tre ore dopo.

“Fai Rumore” è diventata una delle hit cantate dai balconi di tutta Italia durante la quarantena: «Credo sia importantissimo perché la musica abbatte tutti i confini, cancella le barriere, dimostra ancora una volta come la

musica può essere motivo di unione e sottolinea che siamo tutti uguali – ha commentato Diodato -. La musica ci permette di essere ancor più uniti di quanto riesca a fare anche la nostra politica. Bisogna sottolineare che l’Europa in questo periodo così difficile ha avuto difficoltà nel dimostrare una certa unità. Credo che una manifestazione come questa dimostri come tutti vogliamo sentirci un corpo unico».