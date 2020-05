Monte Peron: precipita davanti all’amico, nessuno scampo

Condividi su:





email Questa mattina attorno alle 10 e 15 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Belluno, a seguito della segnalazione di un uomo, il cui compagno di escursione era caduto dalla cresta del Monte Peron, sparendo alla sua vista e non rispondendo ai richiami.

Mentre una squadra raggiungeva la piazzola per eventuale supporto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul luogo indicato e, dopo aver preso contatto con il chiamante rimasto sul sentiero, ha iniziato a perlustrare la zona sottostante, individuando il corpo esanime di F.D.C., 63 anni, di Follino (Tv), in un canale un centinaio di metri più in basso, a quota 1.250 circa.