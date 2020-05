Coronavirus, Ulss 8 Berica: deceduta una 86enne di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 15 maggio 2020 – Una donna di 86 anni originaria di Vicenza è la nuova vittima del Covid-19 all’ospedale San Bortolo. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di stamane, venerdì 15 maggio.

Il totale dei casi positivi al coronavirus è di 1298, +8 rispetto alla rilevazione di ieri; i tamponi effettuati sino ad oggi sono stati 32635; stabili a 27 i ricoverati, con un solo paziente in terapia intensiva; le persone in isolamento sono 692 (310 in sorveglianza attiva e 382 in sorveglianza fiduciaria passiva); i dimessi sono 215, +6 rispetto a ieri mentre il totale dei guariti ammonta a 779, +15 rispetto al precedente bollettino.

(ph. Imagoeconomica)