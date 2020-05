Appello dei senatori renziani: «Spadafora faccia ripartire il calcio»

«Anche se tra le difficoltà e nel rispetto di un protocollo molto severo bisogna andare avanti compatti per la ripresa del calcio, di serie A e non solo. Spadafora deve avere un maggiore rispetto per l’autonomia delle federazioni sportive e del Parlamento: renda noti i decreti delegati e si confronti con tutte le forze politiche e le categorie sulla ripartenza dello sport. Basta col soliloquio: il ministro ha il dovere di condividere con noi e con il mondo dello sport le linee guida. Non accetteremo regole piovute dal cielo». Ad affermarlo in una nota-appello i senatori di Italia Viva Davide Faraone e Daniela Sbrollini.

«Il calcio di serie A è un volano troppo importante per tutto il mondo dello sport, sia di base che di alto livello, che dopo il lockdown ha mille difficoltà nel ripartire. In questo contesto è poi decisivo che non venga dimenticato il mondo delle donne e le loro ultime conquiste con il professionismo delle atlete».

Nei giorni scorsi la Figc ha dato il suo ok per riprendere la Serie A il 13 giugno, ma l’ultima parola spetta al governo.