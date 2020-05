Fase 2, organizzatori eventi di lusso: «Governo ci annega»

Gli imprenditori degli eventi di lusso e del wedding attaccano il governo per l’assenza di sostegni e per il fermo totale dell’attività in base anche alle ultime norme del decreto rilancio. «Il Governo ha deciso di farci annegare – ha detto

Michele Boccardi (in foto) , presidente di Assoeventi, l’associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding.

«Le imprese del nostro settore sono tutte chiuse sin dal Dpcm del 4 marzo; – osserva in una nota – la cassa integrazione è stata rinnovata solo per 5 settimane e non per 9; siamo stati finanche discriminati perché l’eventuale prolungamento di altre 5 settimane di cassa integrazione, a partire dal 1 settembre, riguarderà altre aziende del

settore turistico ma non le nostre; non possiamo licenziare fino al 17 agosto».

«Insomma – aggiunge Boccardi – non possiamo aprire, non possiamo lavorare, non possiamo avere risorse a fondo perduto, non avremo la cassa integrazione, non possiamo licenziare: possiamo solo fallire».

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Facebook – Assoeventi Confindustria)