Ezio Bosso ci ha lasciati oggi a soli 48 anni. Vogliamo ricordarlo con questo video: nove mesi fa ha fatto il suo debutto in Arena di Verona con i Carmina Burana e ha registrato per la prima volta nella storia il tutto esaurito in un concerto sinfonico. Questa estate avrebbe dovuto replicare dirigendo sempre in Arena la Nona di Beethoven.

(ph: shutterstock)