Musica, addio al maestro Ezio Bosso

E’ morto a Bologna il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso. Aveva 48 anni. Eera nato a Torino il 13

settembre 1971 e si era avvicinato alla musica all’età di 4 anni. Nel 2011 era stato operato al cervello per l’asportazione di un tumore ed è stato anche colpito da una sindrome autoimmune.

Nonostante le malattie, ha continuato a suonare, comporre e dirigere. Successivamente, nel settembre 2019 il peggioramento di una malattia neurodegenerativa ha costretto Bosso ad interrompere l’attività di

pianista, avendo compromesso l’uso delle mani.

Il domani si può immaginare

Quella immaginazione può anche cambiare ogni giorno fino al domani

E per immaginarlo si può e si deve guardare a ieri

Ma non si può immaginare il domani stando bloccati nell’oggi e sperando solo di reiterarlo

Un oggi che non è nemmeno naturale

P.S.

questo pensiero verticale, pur partendo da riflessione generica, e filosofiche, è principalmente dedicato alle “scelte” dichiarate dal ministero della cultura.

Fonte: Adnkronos