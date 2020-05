Rilancio commercio, Treviso in prima fila: Conte lancia l’e-commerce della Marca

«La prima grande vetrina del territorio trevigiano che si affaccia nel panorama globale mettendo insieme persone (consumatori), imprese (commercianti), servizi (i sistemi di consegne), Istituzioni (che comunicano con i cittadini-consumatori e promuovono il territorio)». Così i sindaco di Treviso Mario Conte definisce “TrevisoNow”, la nuova piattaforma di e-commerce della Marca attiva dal 1 luglio per rilanciare il commercio dopo le chiusure obbligate per l’emergenza coronavirus.

Dopo il “TrevisoFund” il sindaco leghista lancia dunque una nuova iniziativa per il rilancio economico. Sarà on line dal 1° luglio prossimo la nuova piattaforma di e-commerce “Trevisonow.it“, un nuovo sistema di e-commerce ideata da Ascom Formazione – Treviso che permetterà di fare gli acquisti scegliendo per marca, categoria, nome del negozio, offerte speciali e col vantaggio di poter fare una spesa mista, attingendo a più generi merceologici, ma con un unico ordine ed un’unica consegna. Saranno previste tutte le modalità di pagamento compreso il pagamento in contanti.

L’aspetto innovativo riguarda il collegamento con le Istituzioni locali e lo spazio dedicato ad ogni Comune che potrà utilizzarlo per promuovere iniziative, informazioni di servizio, eventi, appuntamenti, servizi» spiega Conte.