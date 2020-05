Il Veneto che vogliamo: «10 proposte a Zaia su aiuti post-Covid»

Il Consiglio Regionale Veneto ha approvato una variazione al bilancio che prevede alcune risposte all’emergenza. È il primo atto di una manovra che dovrebbe servire a contrastare efficacemente i negativi effetti sociali ed economici della crisi causata dall’epidemia di Coronavirus. Il Veneto che vogliamo, il movimento vicino ad Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Veneto in opposizione a Luca Zaia, propone però interventi urgenti, mettendo in luce parallelamente alcune carenze. Alla nota si aggiungono anche i due consiglieri regionali Piero Ruzzante e Cristina Guarda.

«La variazione di bilancio della Regione Veneto – notano i portavoce del movimento Giorgio De Zen e Elena Ostanel – arriva con settimane di ritardo. Altre regioni hanno stanziato non decine ma centinaia di milioni di euro già a inizio aprile. Basti pensare ai 320 milioni di euro resi disponibili dalla Regione Emilia Romagna, ai 43 milioni di euro destinati dalla Regione Lazio solo per il sostegno al pagamento degli affitti da parte di famiglie. Per fare un confronto: il Veneto ne ha stanziati 30 volte in meno. In preparazione della citata nuova manovra della Regione segnaliamo gli interventi a nostro avviso prioritari. Ad oggi nulla di concreto per aiutare le famiglie con l’affitto: in Lombardia vengono date 4 mensilità di affitto per chi ha un ISEE minore di 26.000 euro. Le misure per il settore culturale hanno una dotazione finanziaria ancora insufficiente, mentre la Regione Emilia è giù intervenuta il 16 aprile. Nessun sostegno specifico alle attività turistiche nelle aree montane, in Polesine o Venezia città. La ricostruzione economica non si gestirà a colpi di conferenze stampa spettacolo, serve concretezza e risposte veloci ai cittadini. Per questo le abbiamo messe in fila in questo documento di proposta».

Le 10 proposte

Nessuno rimanga indietro! Quello che manca nella variazione di bilancio della Regione. Dieci proposte per sostenere le famiglie, le aziende, la sanità pubblica.

1. Azzeramento o abbattimento dell’Irap per le aree montane e litorali e il Polesine: si tratta delle zone della regione che maggiormente soffrono di una consolidata condizione di marginalità territoriale e di fragilità economica (la montagna e il Polesine) e che maggiormente soffrono del blocco dell’attività turistica (sia la montagna che la costa). Le aziende di queste aree hanno bisogno di interventi molto “pesanti” per ripartire. Servono misure speciali per la salvaguardia urbanistico-territoriale di Venezia-città.

2. Sostegno ai genitori che lavorano per la cura dei figli, lezioni a distanza e distribuzione di schede sim e personal computer alle famiglie (per gli abiti in cui non è ancora stato fatto) e sostegno, in particolare ai genitori soli, per l’home schooling. La completa chiusura delle scuole fino alla fine dell’anno scolastico in corso (al di là delle fantasie dell’assessore Donazzan sulle “lezioni estive”) richiede interventi per mettere tutti gli alunni nelle condizioni di fruire delle lezioni a distanza, per il superamento del divario digitale. E’, inoltre, necessario che la Regione intervenga con contributi per il pagamento dei servizi di baby-sitting per le famiglie con bambini in cui entrambi i genitori riprendono l’attività lavorativa non in smart working. Quello dei bambini e delle loro famiglie, infatti, è stato finora uno degli ambiti per quali la Regione si è meno impegnata.

3. Contributi regionali ai comuni per il sostegno delle attività economiche. La conoscenza delle specificità territoriali del sistema economico fa delle amministrazioni comunali le istituzioni più adatte a ripartire una parte significativa delle risorse che la Regione è in grado di stanziare per il sostegno alle aziende.

4. Liquidità specifica per settore culturale (associazioni, imprese culturali, operatori culturali). E’ uno dei settori più duramente colpiti dalla chiusura di musei, cinema, teatri, dall’annullamento di manifestazioni e concerti ed è caratterizzato da diffuse forme di lavoro precario e con scarsa presenza di ammortizzatori sociali. E’ necessario intervenire a sostegno dei lavoratori e dei professionisti della cultura e dello spettacolo, delle aziende, delle istituzioni culturali. Pensiamo, in particolare, proprio ai tanti lavoratori precari della cultura e dello spettacolo che, in mancanza di lavoro, non possono usufruire dei meccanismi di ammortizzazione sociali e alle tante piccole realtà culturali che già, in situazioni “normali” faticano a coprire i costi e che rischiano di essere letteralmente “spazzate via” dalla crisi in corso. Servono misure specifiche per teatri, cinema, e spazi culturali che non possono beneficiare di altre riduzioni dell’affitto previste dal Decreto Cura Italia o dal Decreto Aprile. Servono misure specifiche per contribuire alle spese di sanificazione e adeguamento degli spazi per renderli compatibili con un uso che garantisca al contempo la socialità ed il rispetto della distanza fisica. Serve parallelamente approvare, e con estrema urgenza, linee guida chiare per riapertura spazi culturali in sicurezza che vadano nella direzione di moltiplicare gli spazi pubblici all’aperto (parchi, piazze, ville, giardini) dove si possa fruire di cultura evitando sovraffollamenti in tutta la Regione Veneto.

5. Sostegno alla sicurezza e sanificazione nei luoghi di lavoro e interventi per la sanificazione di alberghi, campeggi e altre strutture ricettive. La sanificazione e i dispositivi di protezione individuale sono indispensabili per la sicurezza dei lavoratori e le aziende, soprattutto le più piccole, non possono essere lasciate sole nel difficile compito di renderli disponibili. Gli imprenditori del settore turistico vanno accompagnati a livello economico e con adeguate consulenze perché le loro strutture possano essere pronte per la ripresa dell’attività.

6. Potenziamento e messa in sicurezza del trasporto pubblico locale. Il permanere di regole di distanziamento tra le persone richiede l’oneroso utilizzo di un numero maggiore di veicoli (sia su strada che su ferrovia) per evitare che si riduca la capacità di trasporto dei mezzi pubblici.

7. Per quanto riguarda i futuri interventi attraverso i fondi di Veneto Sviluppo, riteniamo fin da ora che, al netto delle iniziative per il ripristino della liquidità aziendale, le garanzie per i finanziamenti vadano concesse non “a pioggia” ma per investimenti in innovazione e ricerca, in sostenibilità sociale e ambientale, per lo smart working (a cominciare dai corsi per i l lavoratori) e il sostegno all’export. Una parte consistente delle garanzie inoltre andrà destinata, a nostro avviso, ad aziende che si occupano di ricerca in ambito sanitario, farmaceutico, ambientale e di produzione di strumentazioni sanitarie.

8. Il sostegno e potenziamento della medicina di comunità e territoriale è strategico perché si tratta degli ambiti in cui il sistema sanitario pubblico è più debole anche in Veneto, mentre hanno dimostrato di essere le strutture in grado di evitare il sovraffollamento degli ospedali e potrebbero essere i luoghi privilegiati della prevenzione sanitaria.

9. E’ necessario impostare un progetto sociale innovativo di sostegno alle famiglie con persone con disabilità, malattie psichiche, agli anziani soli. Si tratta dei soggetti sociali che maggiormente hanno subito anche gli effetti della crisi Coronavirus a causa delle fragilità che li caratterizzano: è necessario predisporre una adeguata rete di fronteggiamento per evitare che questa situazione si ripeta e per contrastare le difficoltà che quotidianamente attraversano queste realtà.

10. Per un piano straordinario di contrasto alla povertà e per il diritto all’abitare. Prima dell’epidemia si contavano almeno 720.000 persone in significativa difficoltà economica. Un numero che non potrà che crescere esponenzialmente: ogni settimana vengono bruciati 6000 posti da lavoro dipendente e migliaia sono i lavoratori autonomi, piccoli artigiani ed esercenti in crisi. Una seconda tendenza, riguarderà l’acuirsi del fenomeno relativo alla precarietà abitativa. Già nel 2016 erano 3842 i provvedimenti di sfratto emessi in Veneto, 1 ogni 537 famiglie residenti, e nel 94% dei casi erano dovuti a morosità.

