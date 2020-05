Nube tossica a Marghera, Bottacin: «Non mangiate frutta e verdura dell’orto»

L’asssessore veneto all’ambiente Gianpaolo Bottacin al termine della conferenza stampa di venerdì 15 maggio del presidente Zaia sul Coronavirus, ha fatto il punto della situazione sul grave incendio a Marghera.

«Incendio molto complesso, operazioni ancora in corso – ha detto Bottacin -. Non sono escluse altre esplosioni. Registriamo due feriti gravi, entrambi ustionati, uno a Verona a Dolo e poi spostato a Padova centro grandi ustionati. Non aprite porte e finestre – ha aggiunto – non sappiamo ancora che cos’è bruciato. La prima ordinanza da fare è di indicare ai cittadini di non consumare frutta e verdura dell’orto».

(Ph. Facebook – Luca Zaia)