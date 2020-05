A Venezia è scoppiato un incendio a Malcontena. Il Comune invita i cittadini in via precauzionale a rimanere in casa e chiudere le finestre.

#PortoMarghera #Incendio Incendio in zona industriale a #Malcontenta ⚠ L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa pic.twitter.com/vb0zhvSnKD — Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020

L’incendio è scoppiato in zona industriale per cause in corso d’accertamento.