Incendio Marghera, Bettin: «Disastro annunciato»

L’attivista ambientalista e politico veneziano Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera, interviene sul grave incidente di questa mattina a Marghera in via Malcontenta. «Il grave, impressionante incendio che da questa mattina infuria sulla 3V Sigma, azienda chimica di Porto Marghera, con fiamme alte ed estese e una nube nera che incombe sulla città e sulla laguna, un incendio che ha ridotto in condizioni gravissime almeno due lavoratori per la cui sorte ora trepidiamo, è un incendio, un disastro, annunciato – scrive Bettin su Facebook -. Solo pochi mesi fa, infatti, i lavoratori avevano scioperato per la sicurezza, denunciando tra l’altro l’insufficienza degli impianti anti incendio».

«In tutti questi anni, poi, abbiamo sollevato, come Municipalità di Marghera, la questione della sicurezza nelle aziende che, a partire dal vecchio complesso del petrolchimico, si sono autonomizzate, con diversa fortuna. La mancanza di investimenti adeguati, sia sul ciclo produttivo che sulla sicurezza interna, dei lavoratori e degli impianti, rende la situazione pericolosa. Come drammaticamente questa mattina si è dimostrato. Da ARPAV, dagli enti di controllo, dalla Magistratura, dalle istituzioni, attendiamo tutte le informazioni necessarie su cosa sia accaduto, su cosa sia uscito nell’aria, di chi siano le responsabilità, ribadendo che bisogna cambiare modello di sviluppo, che a Porto Marghera serve una svolta epocale».

«Pochi mesi fa sciopero denunciando tra l’altro insicurezza impianti antincendio – aggiunge su Twitter -. Brutta vecchia storia».

(Ph. Gianfranco Bettin – Facebook)